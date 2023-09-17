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محلل: الكوارث الطبيعية تضع تغير المناخ في مقدمة الملفات العالمية

كتب:

شريف سليمان
08:12 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
الكوارث الطبيعية

الكوارث الطبيعية

قال عبدالغني العيادي، المحلل السياسي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر عن استيائه من البيان الختامي لقمة العشرين، واعتبر أن عدم الخوض في نقطة الطاقات الإحفورية فشلا نسبيا لمجموعة العشرين، وبالتالي أثر على قرار حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من مارسيليا مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف الفرنسي حاليا يتماشى مع العديد من الدول الأوروبية التي اتخذت مواقف إيجابية من الملف البيئي، واعتبرته هو سيد الملفات.

وذكر أن العديد من الملفات مثل ملف الهجرة غير الشرعية وضحايا الكوارث الطبيعية والفيضانات والزلازل تعتبر ملفات منبثقة من ملف التغير المناخي، وبالتالي رفعت هذه الكوارث من سقف الاختيارات البيئية، ووضعت العالم أمام ضرورة اتخاذ قرارات بيئية شجاعة.

وأوضح أن الإنسانية جمعاء أمام ملف خطير وهو التغير المناخي، ولو لم توجد قرارات جريئة، ستواجه البشرية خطرا كبيرا، فالكوارث الطبيعية هي نتائج لتأخر قرارات مواجهة التغير المناخي.

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بقلم شريف سليمان