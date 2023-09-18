مصرع ما لا يقل عن 20 من عمال مناجم ماس جراء حادث سير بجنوب أفريقيا

لقي ما لا يقل عن 20 من عمال المناجم التابعين لشركة «دي بيرز» لاستخراج الماس، مصرعهم في جنوب أفريقيا؛ نتيجة حادث حافلة كانت تقلهم بشاحنة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقالت سلطات مقاطعة ليمبوبو في جنوب إفريقيا، إن الحافلة التي تقل الموظفين كانت متجهة من منجم «فينيسيا» الواقع على الحدود بين بوتسوانا وزيمبابوي، فيما نقلت «فرانس برس» عن أحد عمال المنجم، أن الحافلة اصطدمت بشاحنة بعد ظهر أمس الأحد بالتوقيت المحلي، على بعد 25 كيلومترًا من المنجم بالقرب من قرية موسيان على الحدود مع زيمبابوي، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي 6 يوليو الماضي، لقي 16 شخصا بينهم نساء وأطفال، جراء تسرب غاز سام في حي «أنجيلو» العشوائي بالقرب من مدينة «جوهانسبورج»، يشتبه بارتباطه بأعمال تنقيب غير شرعية في مناجم قديمة للذهب، وفقًا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.