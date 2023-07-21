مشهد مرعب في جنوب أفريقيا.. انشق الطريق وطارت السيارات (فيديو)

في مشهد مرعب عاشه سكان مدينة جوهانسبرج، إحدى أكبر المدن في جمهورية جنوب أفريقيا، بعدما دوى صوت انفجار شديد هز أرجاء المدينة وأصيب البعض.

وبحسب ما نقلته شبكة قناة «سكاي نيوز» عن المشاهد المرعبة جراء انفجار مجهول أسفل طريق رئيسي وسط جنوب المدينة، أدى إلى انهيار جزء من الطريق الرئيسي وتناثر المركبات والسيارات، وأحدث الانفجار أضرارا بالغة إذ أصيب 41 شخصًا.

#BREAKING: Loud explosion in Johannesburg, South Africa; Many injured reported. pic.twitter.com/3jXWlUkE06 — World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 19, 2023

تباين حول سبب الانفجار في الطريق

وبحسب «سكاي نيوز» فإن خدمات الطوارئ رجحت أن الانفجار نتيجة أنابيب الغاز، أسفل الطريق الرئيسي الذي شهد الواقعة، بينما نفت شركة الغاز هذا السبب، ونفته قائلة «أن ذلك غير مرجح».

لكن بحسب ما ذكرته إذاعة SABC المحلية، أن الانفجار بسبب الواقعة نتيجة انفجار أنبوب غاز، وذكرت هيئات الطوارئ بأن الانفجار لم يسفر عن وقوع ضحايا، لكن هناك إصابات لعدد من المارة وسائقي السيارات التي كانت تمر في الطريق لحظة الانفجار.

حصار أمني في جنوب أفريقيا

ولا يزال الطوق الأمني قائما حول مناطق وسط المدينة، وتواصل الشرطة وفرق الإغاثة أعمالها في المكان.

وتداولت مشاهد مرعبة من الواقعة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الخوف والقلق مما حدث.