زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب إفريقيا.. الثاني خلال 8 أيام

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، جنوب إفريقيا، على عمق 33 كيلومترات تحت سطح الأرض، دون ورود أنباء على أضرار او ضيا جراء زلزال جنوب إفريقيا.

ويعد زلزال جنوب إفريقيا، الثاني خلال 8 أيام، بعد تعرض البلاد لزلزال في 11 يونيو الجاري، ضرب مدينة جوهانسبرج.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة زلزال جنوب إفريقيا على مسافة 1972 كيلومترا جنوب شرق كيب تاون، و1725 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة بورت إليزابيث.

وفي 11 يونيو الجاري، ضرب زلزال جوب إفريقيا، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مدينة جوهانسبرج أكبر المدن في البلاد، بعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى أن زلزال جنوب إفريقيا، وقع على بعد 6 كيلومترات من بلدة ألبرتون، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.