هزة أرضية تضرب المغرب.. عمقها 10 كيلومترات

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، المغرب، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب على مسافة 55 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مراكش الواقعة غرب البلاد.

وأضافت بيانات مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت كذلك على مسافة 35 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من أوكايمدن الواقعة في إقليم الحوز المغربي.