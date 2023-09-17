هزات أرضية تضرب عددا من الدول.. بينها المغرب وسويسرا

شهد عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، عدة هزات أرضية ضعيفة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزات.

ومن أبرز الهزات الأرضية التي شهدتها عددا من الدول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد، ما تعرض له المغرب من هزة بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، المغرب على عمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 38 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من أوكايمدن في إقليم الحوز، الذي شهد بؤرة الزلزال المدمر الذي شهده المغرب الأسبوع الماضي وحصد أرواح الآلاف.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي فجر اليوم الأحد، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب، وقعت على مسافة 59 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مراكش.

هزة أرضية بقوة 0.9 درجة تضرب سويسرا

وفي سويسرا، ضربت هزة أرضية بقوة 0.9 درجة على مقياس ريختر، بعمق 12 كيلومترا. وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوربي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية على مسافة 7 كيلومترات بين الشرق والجنوب الشرقي من بازل شمالي غربي البلاد، و55 كيلومترا جنوب فرايبورج الواقعة أقصى جنوب غرب ألمانيا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا، وقعت على مسافة 107 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة وان الواقعة شرق تركيا و21 كيلومترا جنوب تسليكاي.

وفي طاجيكستان، ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 رجة على مقياس ريختر، الدولة الواقعة في وسط آسيا، على عمق 10 كيلومترات. وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 49 كيلومترا جنوب شرق كاراكانجا بطاجيكستان، وعلى مسافة 173 كيلومترا جنوب فرجانة الواقعة شرق طشقند عاصمة أوزبكستان.

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب المكسيك

وفي المكسيك، ضربت زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، أواكساكا جنوب البلاد بعمق 58 كيلومترا. وأوضح الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 119 كيلومترا جنوب ميناتيتلان و 16 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من رينكون فيجو.

وفي إندونيسيا، ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة سومطرة الشمالية، على عمق 10 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 90 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة ميدان عاصمة مقاطعة سومطرة الشمالية.

كما وقعت بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 72 كيلومترا جنوب غرب مدينة بنجاي.