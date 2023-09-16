5 أخبار مضللة تثير القلق في المغرب.. منها انكسار السدود نتيجة هزات ارتدادية

انتشرت أخبار زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، مما تسبب في إثارة القلق والتوتر بين المغاربة، وهم بالفعل يعانون من آثار الزلزال، ولكن خرجت الجهات الرسيمة لترد على كل هذه الأخبار بأنها كاذبة وغير صحيحة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ومن بين الأخبار الزائفة المتداولة:-

1- انتشار خبر تحطم مروحية كانت تنقل المساعدات إلى ضحايا الزلزال.

2- توقع حدوث أمطار عاصفة في مناطق مجاورة للحوز.

3- انكسار السدود نتيجة للهزات الارتدادية.

4- تحذير من حدوث تسونامي على سواحل المغرب في غضون أيام قليلة.

5- تداول صور قديمة لرضيع على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعت بعض التعليقات أنه توفي خلال الزلزال، ومع الوقت، تبين أن هذه الصور تعود للعام الماضي وتوثق لحادثة تخلي أم عن طفلها في الشارع.

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحذر من انتشار الشائعات

وفي ضوء انتشار الأخبار الكاذبة بشكل كبير خلال هذه الكارثة، قدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحذيرًا من انتشار الشائعات وتأثيرها السلبي على معنويات ضحايا الزلزال وأيضًا على الأشخاص الذين يتابعون تطورات الوضع في المنطقة المتضررة.

وفي بيانها، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها إزاء استغلال بعض القنوات التلفزيونية لترويج الأكاذيب ونشر الأخبار غير الصحيحة خلال التغطية المباشرة للأحداث، وأكدت النقابة أن هذه التصريحات الغير مسؤولة تسببت في بث أجواء من الرعب في المناطق المتضررة، وفي الوقت نفسه، أشادت النقابة بالمهنية المتحدثة في بعض الوسائل الإعلامية الأخرى.

الأخبار الكاذبة والشائعات تنتهك حق المواطنين في الحصول على معلومات صحيحة

وأكّدت النقابة أنَّ الأخبار الكاذبة والشائعات في ظروف مثل هذه الكارثة لا تنتهك فقط حق المواطنين في الحصول على معلومات صحيحة، بل تسبب أيضًا الذعر والترويع، مما قد يؤدي إلى حدوث أعمال عنف غير مرغوب فيها، كما يمكن أن تؤثر هذه الشائعات على عمليات الإنقاذ وتعيق وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وأشارت النقابة إلى أنَّها وفرت لجنة من أجل رصد تلك الانتهاكات والممارسات اللاأخلاقية للمهنة، وخاصة التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ستعمل اللجنة على فضح هذه الأخبار الكاذبة وتصحيح المعطيات الواردة فيها.