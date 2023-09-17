المغرب يتعرض لهزة أرضية جديدة بالقرب من بؤرة الزلزال المدمر

ضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، المغرب على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي فجر اليوم الأحد.

واظهر بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب على مسافة 59 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مراكش، و38 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من أوكايمدن في إقليم الحوز، الذي شهد بؤرة الزلزال المدمر الذي شهده المغرب الأسبوع الماضي وحصد أرواح الآلاف.

وشهد المغرب، الأسبوع الماضي، وتحديدا فجر السبت الماضي، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وضرب الزلزال إقليم الحوز، بعمق 8 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.

وأمس الأول الجمعة، أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث بإنجازات المغرب المتميزة في تعزيز واستثمار قدراته على الاستجابة عقب زلزال الحوز.