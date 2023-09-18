أخبار تهمك| سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحي والموت يفجع محمد فؤاد

توفي الفنان أشرف مصيلحي عن عمر ناهز الـ 49 عاما بعد معاناة مع المرض، ليبدأ العديد من القراء البحث عن سبب وفاة الفنان الراحل، بعدما داهمه المرض في سن يعتبره الكثيرين في سن الشباب.

وتوفي الفنان أشرف مصيلحي بعد أكثر من 3 أشهر، ظل فيها الفنان أسيرًا للمرض، فعلى الرغم من عدم تحقيقه الحظ الوفير من الشهرة الفنية إلا بأدوار معدودة ولكنها مميزة، إلا أن مرضه ظل يضج بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما كشفت زوجته المخرجة منال الصيفي، عنه خلال الفترة الماضية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة مساء الأحد.

سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحي

وفور إعلان الخبر، بات البعض يبحث عن سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحي، خاصة أن زوجته كانت كشفت عنه خلال الفترات الماضية وعن معاناته مع المرض بشكل كبير التي أجبرتها على تجهيز عناية مركزة بمنزله عقب علاجه بالمستشفى.

وأكد الأطباء أن ليس بإمكانهم أمر لتقديمه أمام حالته، قائلة: «مفيش تحسن ومفيش حاجة تتعمل ليه، الحالة فيها ثبات، لكنه مش كويس، حاولت نوفر له الرعاية الطبية اللازمة، وهناك فريق طبي يُتابع الحالة، أطباء وتمريض، بجانب وجود الأجهزة الطبية اللازمة، الأطباء قالوا روحوا بيه البيت، مفيش حاجة نقدر نعمله له أكتر من اللي اتعمل».

وأُصيب أشرف مصيلحي منذ فترة بالتهاب في الدم، الذي تسبب فيه بعض الأدوية التي حصل عليها في وقتٍ سابق، إثر إصابته بوعكة صحية قديمة، بحسب ما ذكرته المخرجة منال الصيفي، من قبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد

وقبل قليل، غيب الموت شقيق الفنان محمد فؤاد، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للأخير عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونعت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد شقيقه في منشور جاء نصه: إنا لله و إِنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى الحاج عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ إبراهيم عبد الحميد فؤاد، نسألكم خالص الدعاء.