لا يأكل ولا يشرب.. اللحظات الأخيرة في حياة أشرف مصيلحي وسبب وفاته

غيّب الموت الفنان أشرف مصيلحي، قبل قليل، عن عمر ناهز الـ49 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، والذي ظل يعاني منه 3 سنوات، حسبما قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

الأيام الأخيرة في حياة أشرف مصيلحي

وشهدت الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، تدهورًا شديدًا في حالت الصحيةه، إذ استلزم مرضه نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة تطورات حالته الصحية، لا سيما أن حالته وقتها دخلت في مرحلة الخطر بحسب ما قال الأطباء لأسرته.

من جانبها، قالت المخرجة منال الصيفي في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن زوجها الفنان أشرف مصيلحي لم يعد يتحرك ولا يأكل ولا يشرب، ودعت جمهوره بالدعاء له بتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

سبب وفاة أشرف مصيلحي

وعانى الفنان أشرف مصيلحي من مرض سرطاني نادر سبب تدهور حالته الصحية، وذلك بحسب ما قالت زوجته منال الصيفي لـ«الوطن».

موعد ومكان جنازة أشرف مصيلحي

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان الراحل أشرف مصيلحي، إذ توفي مساء الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان، دام لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسرة الفنان الراحل، قررت إقامة صلاة الجنازة اليوم الاثنين، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي، كما قررت أن يكون العزاء غدا الثلاثاء بعد صلاه المغرب بمسجد المشير.

آخر عمل فني قدمه أشرف مصيلحي

وكان آخر عمل فني قدمه الفنان الراحل أشرف مصيلحي، هو مسلسل الطاووس في عام 2021، والذي دارت أحداثه حول كمال الأسطول، المحامِي المخضرم الذي يهتم بقضايا التعويضات، لكن الظروف تضطره للتحقيق في إحدى القضايا التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين بجانب أشرف مصيلحي، بينهم الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، والعمل من تأليف كريم الدليل، وإخراج روؤف عبد العزيز.

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