عاجل.. وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد

غيب الموت شقيق الفنان محمد فؤاد، قبل قليل، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للأخير عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونعت صفحة الفنان محمد فؤاد شقيقه في منشور لها جاء نصه: إنا لله و إِنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى الحاج عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ إبراهيم عبد الحميد فؤاد، نسألكم خالص الدعاء.

آخر أعمال محمد فؤاد

وطرحت وزارة الصحة والسكان، الأغنية الرسمية لمبادرة «100 يوم صحة» عبر منصاتها الإلكترونية، في يوليو الماضي، والتي أهداها الفنان محمد فؤاد رسميًا إلى الحملة، دعمًا منه لجهودها حيث تقدم الخدمات بالمجان لمئات الآلاف من المواطنين المصريين يوميًا.