«القاهرة الإخبارية»: مصر صاحبة تجربة رائدة في مواجهة الإرهاب والتطرف
كتب:
يارا أشرف
07:06 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
عناصر من الشرطة المصرية-صورة أرشيفية
استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول دور مصر في مواجهة وحصار التنظيمات المتطرفة، تحت عنوان «مصر صاحبة تجربة رائدة في مواجهة الإرهاب».
مصر تواجه الإرهاب نيابة عن العالم
وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي يفيد بـ«القاهرة صاحبة تجربة رائدة في مواجهة الإرهاب، لعل حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر تواجه الإرهاب نيابة عن العالم له دلالة واضحة على دور مصر الرائد في مواجهة الظاهرة وأداء كل واجباتها إزاء حصار ومواجهة التنظيمات المتطرفة سواء على مستوى المواجهة العسكرية أو الأمنية أو الفكرية».
وأضاف: «ضحت مصر بالغالي والثمين من أجل تفكيك هذه الأورام السرطانية حتى باتت التجربة المصرية الأهم بين كل تجارب مواجهة الإرهاب في المنطقة العربية، فنجاح التجربة مستمد من أولا شكل المواجهة ومن نتائجها ومن قدرتها على ضحر التنظيمات المتطرفة».
وتابع: «يعود الفضل في هذه التجربة إلى القيادة السياسية المصرية التي كانت تعلي من فكرة الأمن القومي للبلاد والمنطقة العربية، فكما كانت التنظيمات الإرهابية تمثل خطرا على المنطقة بأكملها كانت القيادة السياسية المصرية تؤكد أهمية بذل جهودا لعدم انتشار ورم التنظيمات السرطاني إلى دول أخرى، ولم تبخل مصر يوما بمعلومة أو استشارة أو تبادل للخبرات الفكرية والبحثية أو على أي مستوى لمن يريد أن يواجه الإرهاب، مصر كانت ومازالت صاحبة تجربة رائدة في مواجهة الإرهاب والتطرف، وصاحبة فضل على كثير من دول المنطقة، ولابد من استنساخ التجربة للاستفادة منها».