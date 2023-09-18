«القاهرة الإخبارية»: مصر صاحبة تجربة رائدة في ‏مواجهة الإرهاب والتطرف

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول دور مصر في مواجهة ‏وحصار التنظيمات المتطرفة، تحت عنوان «مصر صاحبة تجربة رائدة في ‏مواجهة الإرهاب».‏

مصر تواجه الإرهاب ‏نيابة عن العالم

وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي يفيد بـ«القاهرة صاحبة تجربة رائدة في ‏مواجهة الإرهاب، لعل حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر تواجه الإرهاب ‏نيابة عن العالم له دلالة واضحة على دور مصر الرائد في مواجهة الظاهرة وأداء ‏كل واجباتها إزاء حصار ومواجهة التنظيمات المتطرفة سواء على مستوى ‏المواجهة العسكرية أو الأمنية أو الفكرية».‏ ‏

وأضاف: «ضحت مصر بالغالي والثمين من أجل تفكيك هذه الأورام السرطانية ‏حتى باتت التجربة المصرية الأهم بين كل تجارب مواجهة الإرهاب في المنطقة ‏العربية، فنجاح التجربة مستمد من أولا شكل المواجهة ومن نتائجها ومن قدرتها ‏على ضحر التنظيمات المتطرفة».‏

وتابع: «يعود الفضل في هذه التجربة إلى القيادة السياسية المصرية التي كانت تعلي ‏من فكرة الأمن القومي للبلاد والمنطقة العربية، فكما كانت التنظيمات الإرهابية ‏تمثل خطرا على المنطقة بأكملها كانت القيادة السياسية المصرية تؤكد أهمية بذل ‏جهودا لعدم انتشار ورم التنظيمات السرطاني إلى دول أخرى، ولم تبخل مصر ‏يوما بمعلومة أو استشارة أو تبادل للخبرات الفكرية والبحثية أو على أي مستوى ‏لمن يريد أن يواجه الإرهاب، مصر كانت ومازالت صاحبة تجربة رائدة في ‏مواجهة الإرهاب والتطرف، وصاحبة فضل على كثير من دول المنطقة، ولابد من ‏استنساخ التجربة للاستفادة منها».‏