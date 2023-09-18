أمومة وسط الدمار.. ليبية تطمئن على ابنها من تحت الأنقاض في مشهد مؤثر (فيديو)
كتب:
حسن رمضان
07:33 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
آثار إعصار دانيال-صورة أرشيفية
تواصلت تداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها ليبيا، في الأسبوع الماضي، على خلفية «عاصفة دانيال» التي ضربت الشرق الليبي، وما أظهرته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من مشاهد وثقت هذه الكارثة.
فيديو مؤثر من مدينة درنة
وكان آخر هذه المشاهد الإنسانية، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو مؤثر من مدينة درنة الواقعة شرق البلاد، لشاب ينادي على والدته التي حوصرت بين الأنقاض، ليطمئن على حالتها سواء حية كانت أم متوفاة، ليأتيه صوتها تطمئن عليه أيضا رغم حصارها بين الأنقاض.
ولم تستطيع الوالدة من كبح غريزة الأمومة وخوفها على أبنائها، رغم محاصرتها وسط الأنقاض، وردت على نجلها الذي نادى عليها قائلا: «يا أمي أأنت حية؟»، وبعد لحظات تجيبه قائلة: «هل أنتم أحياء؟».
ونشرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، مقاطع فيديو توثق هذا المشهد الإنساني.
يا أمي أنت حيه— Salem Almanaay (@Salem_Almanaay) September 15, 2023
حيين أنتم
حييين ونموت دونك
حيه علي كبد الام
الحمد لله اللي لم شملهم ???? #درنة pic.twitter.com/hBoUuNo1OQ
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة، حصيلة وفيات فيضانات مدينة درنة شرق ليبيا، الناجمة عن «عاصفة دانيال»، الذي ضرب البلاد، الأسبوع الماضي، وقالت إن 11 ألفًا و300 شخصا، لقوا مصرعهم ، مشيرة إلى نزوح أكثر من 40 ألف شخص.