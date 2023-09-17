مصرع 7 أشخاص في احتراق حافلة تقل فريق إنقاذ يوناني في طريقه إلى درنة

كشفت وسائل إعلام محلية ليبية، اليوم الأحد، عن مصرع 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون في انقلاب واحتراق حافلة كانت تقل فريق إنقاذ يوناني، في طريقة إلى مدينة درنة شرق ليبيا، مشيرة إلى أن فريق الإغاثة اليوناني كان بين منطقتي قندولة وسلنطة بالجبل الأخضر حيث اندلع حريق بالحافلة التي تقلهم.

وجاءت هذه الحادثة بعد إعصار ضرب ليبيا في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي وخلفت آلاف القتلى والمصابين والمفقودين في ظل إعلان حداد في ليبيا 3 أيام مع طلب المساعدات الدولية بعد انهيار سدين في مدينة درنة.

تعقيم مختلف الأماكن لمنع انتشار الأمراض

في الوقت نفسه، باشرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، الأحد، بإزالة المخلفات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية وتعقيم الغرف فالمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والمستشفى الميداني في مدينة درنة، وذلك حتى يتسنى للأطقم الطبية القيام بالعمل على الوجه الأكمل.

تعرض درنة للعاصفة دانيال

وذكرت السلطات الليبية، أن الأضرار التي تعرضت لها مدينة درنة نتيجة الإعصار المدمر الذي ضربها بلغت حتى الآن تدمير 6142 مبنى، منها 1500 مبنى متضرر.

عدد المباني المتضررة

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان فريق الطوارئ الليبي في إحصائية أوليّة أن عدد المباني المدمرة بمدينة درنة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، بينما المباني المدمرة بشكل جزئي بلغت 211 مبنى، في حين قدرت المباني التي غمرها الوحل بحوالي 398 مبنى .