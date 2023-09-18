 جاءوا للمشاركة بعمليات الإنقاذ فعادوا جثثا.. وفاة 4 من فريق إغاثة يوناني في ليبيا

ضربت سيول وفيضانات ليبيا، الأسبوع الماضي، جراء عاصفة تحمل اسم «دانيال»، أثرت على الشرق الليبي، وتحديدا على مدينة «درنة» التي شهدت مصرع الآلاف، فيما هبت عدد من الدول وعلى رأسها مصر لنجدة الأشقاء العرب.

ومن بين الدول التي هبت لمساعدة ليبيا في تجاوز تداعيات «عاصفة دانيال»، اليونان، التي أرسلت فريق إغاثة مكونًا من 19 شخصا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، ولكن لم يكن يتخيل أن البعثة اليونانية سترجع لبلادها ناقصة 4 من أفرادها جراء حادث سير قبل وصولهم إلى مدينة درنة المنكوبة.

إصابة 15 من فريق الإغاثة اليوناني

وكان وزير الصحة الليبي بالحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، أعلن مصرع 4 أفراد وأصيب 15 آخرين من فريق إغاثة يوناني «19 شخصا» في حادث سير بعد وصولهم البلاد للمشاركة بعمليات البحث والإنقاذ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اصطدام مركبة الفريق اليوناني بسيارة

واصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، لقي 3 من أفرادها وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة. وأشار عبد الجليل، إلى أن من بين الإصابات الـ15، 7 في وضع حرج.وكان فريق الإغاثة اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة.

وفي اليونان، قالت هيئة أركان الجيش اليوناني، إن الفريق أرسلته وزارة الدفاع إلى ليبيا تعرض، مشيرة إلى إصابات طفيفة بين أفراده. وأرسلت السلطات اليونانية، طائرة للجيش اليوناني من طراز «سي 130» تحمل فريقا طبيا لإعادة هذه الطواقم من بنغازي، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

من جانبه، قالت تلفزيون «إرت» اليوناني، في وقت لاحق، إن 3 من أعضاء فريق الإغاثة اليوناني قتلوا وما زال اثنان في عداد المفقودين.