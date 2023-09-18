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وزير الصحة يشارك في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

كتب:

مريم الخطري
09:07 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
وزير الصحة

وزير الصحة

توجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الوفد الرسمي لمصر، للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعقد في ولاية «نيويورك».

 وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر أن يشارك وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية للجمعية، إلى جانب المشاركة في عدد من الاجتماعات، والجلسات النقاشية، إذ يعتبر ملف الصحة من أهم الملفات التي ستناقش خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتًا إلى أن النقاشات تتضمن جلسة «التوسع في التصنيع المحلي للمنتجات والتقنيات الصحية»، و«الاجتماع التعاوني الإقليمي لتصنيع اللقاحات» الذي يستضيفه المنتدى الاقتصادي العالمي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والبنك الدولي.

الوقاية من الأمراض غير السارية

وأضاف «عبد الغفار» أنّ الوزير سيشارك في الاجتماع رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة، وكذلك الاجتماع الثاني للمجموعة العالمية لرؤساء الدول والحكومات، للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، إلى جانب جلسة التغطية الصحية الشاملة، وسد فجوة البقاء على قيد الحياة في سرطان الأطفال، علاوة على اجتماع مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد، والاجتماع رفيع المستوى حول مرض السل.

 وأشار إلى أن هذه الاجتماعات ستعمل على إتاحة فرصة تاريخية لإعادة وضع الصحة في مقدمة اهتماماتهم السياسية مع إعادة الالتزام بالقضاء على السل، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، لتحقيق الغايات المتعلقة بالصحة بحلول عام 2030.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.