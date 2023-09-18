«الصحة» تحدد 3 أعراض إذا ظهرت عليك يجب الذهاب إلى الطبيب فورا

حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الأعراض المهمة التي يجب الانتباه إليها، موضحة في تقرير رسمي لها حصلت «الوطن» على نسخة منه في حال ظهور هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بسرطان القولون.

أعراض الإصابة بسرطان القولون

وجاءت هذه الأعراض على النحو التالي:

- ظهور دم فى البراز

- إمساك

- نقص حاد في الحديد

وطالبت وزاة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الذهاب إلى الطبيب بشكل عاجل في حال ظهور هذه الأعراض لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

حملة 100 يوم صحة.. الكشف والعلاج مجاني

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الكشف المبكر من خلال حملة الرئيس «100 يوم صحة»، مشيرا إلى أن الحملة تقدم كافة خدماتها مجانيا ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية، مضيفة الحملة تعمل داخل الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنها أطلقت الحملة الخاصة بالأورام السرطانية في 9 محافظات ومن المقرر أن يتم تدشين الحملة في 11 محافظة على نهاية العام، مؤكدة أنه كلما زاد معدل الكشف المبكر كلما ساهم ذلك في ارتفاع معدلات الشفاء بنسبة كبيرة.