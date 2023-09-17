بروتوكول تعاون بين كلية العلاج الطبيعي ومديرية الصحة بالسويس

شهدت جامعة السويس اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية العلاج الطبيعي بالجامعة ومديرية الشئون الصحية بالسويس، بحضور الدكتور علي حسين عطا رئيس الجامعة والدكتورة أمل رشدي مدير عام مديرية الشئون الصحية.

ووقع عن الكلية أ.د. أماني رأفت محمد عميد كلية العلاج الطبيعي، وعن مديرية الصحة أ.د. أمل رشدي مدير المديرية.

البروتوكول يهدف لرفع مستوى العملية التعليمية

وصرح الدكتور علي حسين عطا رئيس الجامعة، أن هذا البروتوكول يهدف إلى رفع مستوى العملية التعليمية وتخريج أجيال متميزة من الخريجين والاستفادة من إمكانيات مديريه الشئون الصحية بالسويس؛ لتوفير فرص تدريب متميزة لطلاب كلية العلاج الطبيعي، وإتاحة فرص التعاون وتبادل الخبرات مع الكلية في المجالات العلاجية والبحثية، والعمل من خلال أعضاء هيئة التدريس والطلاب ووسائل البحث العلمي.

البروتوكول يفيد الجامعة والشئون الصحية

وأعرب رئيس الجامعة في بيان عن سعادته بهذا البرتوكول الذي يعد أحد حلقات سلسلة التعاون بين الجامعة ومديرية الشئون الصحية بالسويس؛ موضحًا أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين الجانبين، فقد تعددت أوجه التعاون في أكثر من مجال بهدف تحقيق الفائدة التكاملية للطرفين.

تبادل الخبرات بين الصحة والكلية

أوضحت عميد كلية العلاج الطبيعي أن هذا البروتوكول يأتي للتعاون بين الطرفين في مجالات التعليم والتدريب وتبادل الخبرات، من أجل رفع مستوى المهارات والمجالات البحثية وإتمام تدريب طلاب وخريجى كلية العلاج الطبيعي، حيث تتولى مستشفيات مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس مسئولية تدريب طلاب مرحلة البكالوريوس بكلية العلاج الطبيعي وتوفير الأماكن المناسبة داخل المستشفى للتدريب والتعليم، تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس من الكلية.

إقامة مؤتمرات وورش عمل

وأشارت عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس، إلى أنه سيتم وفقًا لبنود البرتوكول، إقامة مؤتمرات وورش عمل وندوات علمية لكل قسم من أقسام العلاج الطبيعي للمتدربين طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والخريجين، بالتنسيق بين الطرفين، وأوضحت، أن مدة هذا البروتوكول ستكون 5 سنوات قابلة للتجديد حال رغبة الطرفين في ذلك، موجهةً الشكر لمديرية الشئون الصحية بالسويس على التعاون المثمر.