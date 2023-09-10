وزير الصحة: سرطان الثدي الأكثر انتشارا في مصر

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، تفاصيل افتتاح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر، بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، بالتعاون مع بعض شركات الأدوية.

أول معمل للتحاليل الباثولوجية والجينية

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم تدريب عدد من المتخصصين وتأهيلهم للعمل في أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية، موضحًا أن الأجهزة الموجودة في العالم تعد الأحدث في العالم.

وتابع: سرطان الثدي يعد رقم واحد في مصر من بين السرطانات المنتشرة، كما أن القضاء على فيروس سي، ساعد على عدم ارتفاع حالات سرطان الكبد في مصر، وسرطان القولون والرئة أكثر انتشاراً بين الرجال.

وأوضح عبدالغفار، أن خطوات التشخيص تبدأ بطرح أسئلة للمريض، والخطوة الثانية إجراء أشعة، ويتم بعد ذلك إجراء باقي الخطوات وفق ما هو مخطط له، ويتم صرف بروتوكول العلاج بناء على نوع السرطان.

أسعار أدوية السرطان

وأكمل: أسعار أدوية السرطان غالية جدا، والدولة تتكلف بملايين الجنيهات شهريا من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، وجميع أدوية السرطان متوافرة بصورة كاملة.