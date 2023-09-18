عقد امتحان محو أمية لـ60 دارسا بحي الجمرك في الإسكندرية

تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية ورئيس اللجنة الإشرافية لمحو الأمية، عقد امتحان للدارسين بمحو الأمية عقب الانتهاء من الدراسة، وأيضًا امتحان فوري لمن يجيدون القراءة والكتابة، وذلك لعدد 60 دارسًا من المواطنين بفصول محو الأمية بجمعية أبي العباس والمغاوري.

القضاء على الأمية

وقالت رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحي يشرف ويتابع فصول محو الأمية في نطاقه، وذلك للتأكد من سير العملية التعليمية بفصول محو الأمية للدارسين، وتوفير متطلباتهم كافة، وذلك للعمل على القضاء على الأمية التي تعد إحدى أهم مشكلات المجتمع ولابد أنّ تتضافر الجهود من أجل القضاء عليها ونشر العلم والتعليم بين مختلف طوائف المجتمع.

تسليم الشهادات للدارسين

وأوضحت «خليفة» أنه بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتفعيل دور لجنة محو الأمية بنطاق الأحياء، جرى التنسيق بين مدير اللجان والمجالس ومنسق وحدة السكان و مدير وحدة حماية الطفولة بالحي مع إدارة الجمرك لتعليم الكبار، بوجود أحمد الهلباوي مدير عام إدارة الجمرك لتعليم الكبار، وجرى عقد امتحان محو الأمية لـ60 دارسًا من المواطنين، إضافة إلى عقد لجنة امتحان فوري لمن يجيدون القراءة والكتابة وليس لديهم شهادة محو أمية، وجرى تسليم الشهادات للدارسين.