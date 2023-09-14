عاجل.. «تعليم القاهرة» تعلن ظهور نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برئاسة أيمن موسى وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويجب اتباع التعليمات والشروط الآتية في حالة القبول برياض الأطفال (ولا يتم القبول بدونها):

1- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (15) عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة، وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائيا.

2- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

٣- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

٤- ممنوع منعا باتا دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية

1- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط.

2- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.

3- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا.