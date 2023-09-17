تعليم مطروح تفتح باب التقديم لمدرسة الزراعة المطرية

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، استمرار فتح باب القبول للطلاب للالتحاق بالمدرسة الثانوية للزراعة المطرية المرحلة الثالثة للتنسيق بمجموع 215 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام.

شروط التقديم بمدرسة الزراعة المطرية بمطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن المديرية حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بالمدرسة المطرية وهي كالتالي:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح.

3- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات 215 درجة بالشهادة الإعدادية.

4 - حضور الاختبار الإلكتروني.

5- حضور المقابلة الشخصية.

6- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا في الإعدادية والاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمدرسة الزراعة المطرية

وأضاف وكيل تعليم مطروح، في بيان أن المستندات المطلوبة للتقديم، عبارة عن مستخرج رسمي من الشهادة الإعدادية 2023 وموضح به بيان درجات المواد الدراسية أصل وصور طبق الأصل من الشهادة الإبتدائية وشهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها.

وأوضح شحاته، أن تلك المستندات المطلوبة سيتم تقديمها بمعرفة الطالب، أو ولي الأمر بمقر إدارة التعليم الفني في ديوان عام المديرية في مواعيد العمل الرسمية لمدة 4 أيام من صباح غداً الاثنين وحتى الخميس 21 أغسطس الجاري.