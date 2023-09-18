جولة داخل منزل ميسي الخيالي في إنتر ميامي.. حياة فندقية 7 نجوم (صور)

منزل خيالي محاط بالبحر من جميع الاتجاهات، يستقر به الأرجنتيني ليونيل ميسي في ميامي، بعد انتقاله إلى الدوري الأمريكي، لخوض رحلته مع إنتر ميامي، التي بدأت في مستهل الموسم الجاري، التي ازدحمت بأرقام قياسية عديدة، رغم مرور أسابيع فقط على التجربة.

جولة داخل منزل ليونيل ميسي في ميامي

اندمج ليونيل ميسي، مع أسلوب الحياة في ميامي، فالأرجنتيني يعيش حياة الكبار داخل أمريكا، إذ جاءت أكثر نفقاته حتى الآن على شكل منزله المذهل وفخامته، إذ تبلغ تكلفته 8.6 مليون جنيه إسترليني، في فورت لودرديل.

منزل ميسي الذي يطل على البحر مباشرة، يتميز بوجود 8 غرف نوم و9 حمامات ونصف، إلى جانب وجود مكان لثلاث سيارات يملكها الأرجنتيني في الوقت الحالي، ومسبح فاخر خاص بها.

يعد هذا الوصف هو المسكن المثالي لإيواء عائلة ليونيل ميسي، بما في ذلك زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهم ماتيو وتياجو وسيرو، خاصة أن أفضل لاعب في العالم 7 مرات، كان يبحث عن مكان هادئ يضم أسرته وعائلته بالكامل، بعيدًا عن الضغوطات أو أضواء كاميرات وسائل الإعلام والصحافة، التي سلطت عليهم لسنوات طويلة، ومنعتهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

ملاذ للهروب من الإعلام والضغوطات

البرغوث صاحب الـ36 عامًا، يرغب في الابتعاد عن الضغوطات والأجواء التنافسية، دون أن يضع ذاته في أجواء أكثر تنافسية من ذي قبل، رغم الطموحات الكبيرة التي يضعها جماهير الدوري الأمريكي عليه، من أجل تطوير المسابقة المحلية، واستقطاب نجوم العالم، مثلما يحدث في الدوري السعودي.

ولم يسلم ليونيل ميسي من تسليط الضوء على تحركاته بعد الانتقال إلى إنتر ميامي، إذ تتبعت عدد من التقارير تحركاته بالقرب من منزله، لتجد أنه دائم الخروج في محيط منزله المزدحم بالمطاعم الفاخرة، من أجل تناول العشاء مع صديقه سيرجيو بوسكيتس، وفي بعض الأحيان رفقة زوجته.

يبدو أن الطعام المفضل لميسي هو شرائح اللحم «ستيك»، إلى جانب السوشي، في مطعم شهير داخل ميامي، ويعد الملاذ لعدد من النجوم الموجودة في أمريكا في الوقت الحالي، لعل أبرزهم كيم كارداشيان وإيفا لونجوريا وبراين كرانستون.