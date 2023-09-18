«الإسكان»: مصر تمتلك فرصة ذهبية لإنتاج مكونات مشروعات المياه والصرف

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الطلمبات وقطع غيارها، لبحث سبل التعاون في توفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الطلمبات، وقطع غيارها، بحضور مسئولي الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة في مختلف المجالات، والتوسع في استخدام المنتجات محلية الصنع.

المساهمة في توفير الطلمبات اللازمة للمشروعات

واستمع «الجزار»، إلى شرح من مسئولي الشركة، عن منتجاتهم وسابق خبراتهم، وقدرتهم على المساهمة في توفير الطلمبات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي، وقطع غيارها، مؤكدًا أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة في إنتاج المكونات المستخدمة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

دعم الشركات الوطنية

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تقدم كل الدعم اللازم للشركات الوطنية للمساهمة في توفير المكونات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي محليًا، موجهًا مسئولى قطاع المرافق بالتعاون والتنسيق مع الشركة من أجل تحقيق النجاح المشترك في توطين الصناعات اللازمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.