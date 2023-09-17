كل ما تريد معرفته عن شروط وخطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 مؤكدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الأولوية في حجز هذه الشقق سيكون بأسبقية الحجز، عند الإعلان الرسمي عن الطرح الجديد.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تعددت وتنوعت شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 أولها أن يكون الشخص المتقدم للحجز مصري الجنسية، وأن يكون عمره تجاوز 21 عامًا، أي له أحقية التصرف، أيضاً تشمل الشروط ألا يكون سبق للمتقدم أو لأحد من أسرته الاستفادة من مشروعات سابقة من الإسكان، وفي حال مخالفة الشروط من قبل المتقدم يلغى الحجز.

خطوات شروط حجز شقق الإسكان

خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي تتضمن الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي وخدمات التمويل العقاري، أولى خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي، ثم اختيار حساب جديد ثم تسجيل البيانات، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات ستصل رسالة عبر الهاتف المحمول تحتوي على الرقم السري الخاص بالحساب الجديد، وهنا شددت وزارة الإسكان على المتقدم بضرورة الاحتفاظ بها ليتم سداد قيمة مقدم جدية الحجز.

بعد ذلك يختار المتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي 2023 نوع المشروع الذي يرغب في الحصول على وحدة سكنية به، ثم حدد المدينة التي ترغب السكن فيها، وهنا ستصل رسالة نصية وبعدها قم بسداد مبلغ جدية الحجز.

مزايا مشروع الإسكان الاجتماعي

يهدف مشروع الإسكان الإجتماعي إلى توفير المسكن الملائم للفئات ذات الدخول المنخفضة في كافة أنحاء الجمهورية بأسعار ميسرة تناسب دخول المستفيدين، ويوفر المشروع وحدات سكنية مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاثة غرف وصالة كاملة التشطيب وتتراوح مساحتها من 75 إلى 90 م2 بسعر التكلفة فقط بدعم مباشر يتراوح من 5 إلى 25 ألف جنيه تسدد على مدى 20 عامًا.