«العدل» تمنح صفة الضبطية القضائية لـ218 موظفا بـ«الإسكان»

أصدرت وزارة العدل القرار رقم 4453 لسنة 2023 بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن والمديريات الإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي، بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلى كتاب وزيرالإسكان رقم 745 في مارس 2023.

صندوق الإسكان الاجتماعي

وجاء نص المادة الأولى كما نشرت الجريدة الرسمية، بأنّه يخول للعاملون بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعاملين بأجهزة ومديريات الإسكان بصفاتهم الوظيفية، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وحصل على الضبطية القضائية 218 شخصا بينهم:

- رئيس الحي الثامن بجهاز مدينة العبور.

- المشرف على الأحياء بجهاز تنمية مدينة العبور.

- معاون رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة.

- مسؤول المحلات التجارية بالشؤون العقارية بجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة.

- رئيس حي ابني بيتك والاستثمار الزراعي بجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة.

- مشرف فني بجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.

- مدير إدارة التنمية بجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة.

- نائب مدير الإدارة العقارية بجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة.

- مدير الإدارة القانونية بجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة.

- نائب مدير إدارة الأمن بجهاز تنمية مدينة بدر.

- رئيس الأحياء بجهاز تنمية مدينة بدر.

- مدير المخالفات بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

- مدير المركز التكنولوجي والعلاقات بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

- قائم بأعمال مدير عام المرافق ومعاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

- المشرف على شبكات التشغيل والصيانة بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

- رئيس الحي بجهاز تنمية مدينة السادات.