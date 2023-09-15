وزارة الإسكان تكشف آخر تطورات تنفيذ «سكن كل المصريين» بالقاهرة الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة موقف تنفيذ وحدات «سكن كل المصريين» بالقاهرة الجديدة، منوها إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للعمارات والوحدات، وحاليا في فترة التشطيبات، تمهيدا للطرح.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بمدنية القاهرة الجديدة.

تفاصيل شقق سكن كل المصريين بالقاهرة الجديدة

- المشروع يضم 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (90م2 : 120م2) للوحدة.

- التنفيذ تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

- المشروع يتيح المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل.

- متوسط نسبة تنفيذ العمارات تجاوز 80%.

- بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال المرافق 50%.

مستجدات تطوير وإنشاء الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة

وتابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تطوير وإنشاء الطرق والمحاور بمدينة القاهرة الجديدة، والتي شملت:

- تطوير امتداد محور التسعين الجنوبي، ومحور جمال عبدالناصر، ومحور 24، ومحور 28، ومحور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول.

- تطوير طريق جمال عبد الناصر الفاصل بين أرابيلا والدبلوماسيين.

- الانتهاء من طبقة الأسفلت وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أول ممشى رياضي ومسار للدراجات بالمدينة.

- طول المسار حوالي 3 كم في اتجاهين وبعرض 7 أمتار.

- الطريق مزود بمظلات حديثة ( برجولات ) يتم إنشاؤها باستخدام مواد سهلة الفك والتركيب.

- محور 24 يجري تنفيذه بطول 10 كم، ويتكون من 6 حارات بعرض 19 مترا في كل اتجاه.

- تم الانتهاء من محور 28 بطول 2 كم الرابط بين الطريق الأوسطى ومحور 24.

- جار تطوير امتداد محور محمد نجيب، بطول حوالى 2 كم، وعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه.

- تطوير محور العبور، بطول 2.8 كم، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 متراً للاتجاه الواحد.