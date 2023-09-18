انخفاض 800 جنيه في قيمة الأسمدة.. وخبير: تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات قريبا

أعلنت البوابة الرسمية لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق بقيمة 806 جنيهات للطن، بنسبة انخفاض وصلت إلى 8.68%، وأظهرت المؤشرات أنّ سعر نترات النشادر في حدها الأدنى وصل لـ6140 جنيها، في حين جرى تسجيل سعر طن اليوريا في الأسواق بـ10 آلاف و774 جنيها.

انخفاض الأسعار سينعكس على المستهلكين

انخفاض أسعار الأسمدة بحسب ما نشرته البوابة الرسمية لمجلس الوزراء، أمر رآه الدكتور عبدالحكيم نور الدين، خبير الاقتصاد الزراعي، أمر مهم وينعكس بشكل جيد على المؤشرات الخاصة بالمزارعين والمستهلكين على حد السواء.

وأضاف «نور الدين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ نسب الانخفاض في أسعار الأسمدة ستؤدي بدورها إلى انخفاض أسعار الفواكهة والخضراوات في الأسواق خلال المستقبل القريب، حيث دائما ما يلقي انخفاض أسعار الأسمدة بظلاله على أسعار المنتجات بالأسواق المختلفة.

نورالدين: انخفاض الأسعار يوفر الأمن الغذائي للمواطنين

وثمّن خبير الاقتصاد الزراعي، جهود الدولة والقيادة السياسية في سعيها الدائم من أجل بناء مستقبل جيد، عبر تخصيص بعض من المجهودات والأموال لبناء الصوب الزراعية، وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، حيث إنّ المجهودات يجب أن يقابلها المزارعون بخفض سعر المنتجات في الأسواق، التزاما بما قدّمته الحكومة لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.

ومنذ أسبوع مضى، أعلنت البوابة الرسمية لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الأسمدة بالأسواق بقيمة وصلت لـ1338 جنيها للطن، ونسب انخفاض وصلت لـ13.45% دفعة واحدة.