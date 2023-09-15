شعبة الخضار: الأسعار تتراجع لوضعها الطبيعي في هذا الموعد

زفَت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، مفاجأة سارة للمواطنين بإعلانها عودة تراجع أسعار جميع الأصناف المختلفة من الخضراوات والفاكهة إلى الوضع الطبيعي، بعد دخول العروة الجديدة منتصف شهر أكتوبر وانتهاء الموجات الحارة.

تراجع أسعار الخضروات والفاكهة

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية أدت إلى وجود ضعف في الإنتاج الزراعي، كما أنه من المقرر أن تظهر بشائر العروة الجديدة في منتصف شهر أكتوبر، ومن الطبيعي أن تتراجع الأسعار بشكل تدريجي حتى يصل السعر للوضع الطبيعي مع زيادة الإنتاج والكميات المعروضة، حيث تتحكم آليات العرض والطلب في أسعار المنتجات الزراعية.

التصدير ليس عائق أمام تراجع الأسعار

وأوضح النجيب في تصريحات لـ«الوطن» أن تصدير المنتجات الزراعية لا يعد عائقا أمام تراجع الأسعار، كما أنه ليس السبب في زيادتها، فمن حق الفلاح أن يربح، ويعد تصدير المنتجات الزراعية أحد مصادر العملة الصعبة لمصر، كما يساعد التصدير على شراء مدخلات ومستلزمات الإنتاج، حيث تستورد مصر نحو 98% من بذور الخضار والفاكهة.

مصر أكبر مصدري الفراولة المجففة في العالم

وأشار إلى أن مصر تصدر منتجاتها الزراعية للعديد من دول العالم بكميات تزيد عن 7 ملايين طن، بما يقدر قيمته بنحو 3.3 مليار دولار في العام، حيث تعد مصر أكبر مصدري الفراولة المجففة والبرتقال في العالم، كما أنها أكبر منتجي التمور.