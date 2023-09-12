خبير اقتصادي: نتائج إجراءات الدولة لخفض الأسعار تظهر خلال شهرين

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة أقرت بعض الإجراءات الأخيرة التي تدفع لانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تظهر نتائجها خلال شهرين، وعلى المستوى المالي والسياسات المالية نشهد خلال العام المالي الحالي أكبر موازنة بالنسبة لملف الحماية الاجتماعية.

تخصيص 529 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

وأضاف «عبدالله»، خلال مكالمة هاتفية بجلسات الحوار الوطني، وذلك على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أنه جرى تخصيص أكثر من 529 مليار جنيه لحجم الإنفاق الذي سيتم خلال السنة المالية الحالية، ما يعطي فرصة لتغطية مظلة الحماية الاجتماعية لعدد كبير من المواطنين ويخفف الأعباء المالية سواء في دعم السلع التموينية أو الطاقة.

دعم المنافسة

وأشار إلى أن هناك بعض الإجراءات المتعلقة بالجانب التنظيمي أو هيكل الاقتصاد ككل، فمن المؤكد خلال الفترة المقبلة والحالية أن يكون هناك إجراءات متعلقة بدعم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ما سيعطي فرصة أكثر لدخول منافسين بالسوق المحلية ما من شأنه تخفيف الضغوط على بعض السلع وصياغة إطار ملائم للمنافسة.