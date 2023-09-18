إنشاء المناطق اللوجستية في مصر.. «معلومات الوزراء» يعدد 3 مزايا

عدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مزايا إنشاء المناطق اللوجستية في مصر، إذ تُعد صناعة اللوجستيات أحد أهم عناصر التطور في مجال النقل والتجارة، والتي يمكن من خلالها تحقيق نقل آمن وسليم للبضائع في أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة مع الاستفادة من مرور البضائع من خلال خلق صناعات ذات قيمة مضافة بإنشاء مناطق لوجستية تساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات.

تقرير مركز المعلومات، أكّد أنَّ تسهل عملية التخزين والتجميع والتغليق والتعبئة والشحن وتُحسن تدفق البضائع والمواد والمعلومات من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك يترتب عليه إنشاء بعض الصناعات الخفيفة التي تقوم على الموارد الطبيعية الموجودة بالقرب من هذه المناطق.

مزايا إنشاء المناطق اللوجستية في مصر

الميزة الأولى

المساعدة في تحسين موقف ميزان المدفوعات من خلال دعم تجارة الترانزيت، وبالتالي خلق الوسائل لتشجيع التعاون الداخلي والتوسع الاقتصادي.

الميزة الثانية

تقديم آلية جيدة للتكامل الاقتصادي بين الدول وربط الموانئ القريبة من المناطق اللوجستية.

الميزة الثالثة

تشجيع الحركة التجارية والاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة من خلال تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية المتعلقة بالخدمات اللوجستية.