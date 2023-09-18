«معلومات الوزراء» يحدد محاور تعظيم الاستفادة من تجارة الترانزيت في مصر

حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، محاور العمل المقترحة لتعظيم الاستفادة من تجارة الترانزيت في مصر بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية والتسقبلية للموانىء المصرية واستغلال القدرات الحالية للموانىء ومحاور النقل وتعظيم العائد منها، موضحاً أن تجارة الترانزيت تُعد من الأنشطة المهمة التي يمكن لمصر أن تستفيد منها في تعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية والمستقبلية للموانىء المصرية وتحقيق أقصى عائد منها.

إنشاء مناطق حرة للترانزيت

وأكد مركز المعلومات في تقرير له، أن المحاور تشمل الآتي:

- التوسع في مجال التعاون مع الدول الأخرى، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج لتعزيز التعاون الدولي في مجال الترانزيت، وتوفير الدعم اللازم للشركات والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في مصر.

- التوسع في إنشاء مناطق حرة للترانزيت لجذب المزيد من الشركات والمستثمرين الذين يرغبون في استغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لتعزيز عملياتهم التجارية ويمكن لهذه المناطق احرة أن توفر بيئة تشغيلية مريحة وتسهيلات للشركات التي تعمل في مجال الترانزيت.

تسهيل عملية الترانزيت

- توفير مزيد من التسهيلات الجمركية للشركات التي تعمل في مجال الترانزيت وتسهيل عملية الترانزيت وتخفيض التكاليف والإجراءات الإدارية المرتبطة بالجمارك.

- زيادة تحسين خدمات النقل البري والجوي والنهري لتقديم خدمات سريعة وفعالة للشحنات التي تمر عبر مصر.

* يمكن تحسين خدمات النقل البري من خلال تطوير الطرق والسكك الحديدية وتوفير المعدات اللازمة لتسهيل عملية النقل.

* يمكن تحسين خدمات النقل الجوي من خلال تحسين الخدمات المتعلقة بالشحن الجوي وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.

تحسين جودة الخدمات اللوجستية

* يمكن تحسين النقل النهري من خلال إنشاء وحدة تنفيذ خاصة تابعة لهيئة النقل النهري مسئولة عن تنفيذ خطة عمل استراتيجية للتنمية ومعالجة قضايا حوكمة النقل عبر الممرات الداخلية.

- استغلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل عمليات الترانزيت وتحسين جودة الخدمات اللوجستية، حيث يجب وضع آلية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء لتحسين عملية الترانزيت وتوفير الوقت والجهد وتحسين تتبع الشحنات وتخطيط الشحنات.