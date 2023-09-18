6 رسائل مهمة من «معلومات الوزراء» بشأن تجارة الترانزيت في مصر

حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 6 رسائل مهمة بشأن تجارة الترانزيت في مصر، والتي تعمل حالياً وزارة النقل على زيادة حصة مصر منها، تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بأن تكون مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجستيات.

الرسالة الأولى

جاءت الرسالة الأولى وفق تقرير رسمي لمركز المعلومات، ومحتواها أنَّ الحكومة المصرية تسعى إلى تحويل مصر لمركز دولي لتجارة الترانزيت، خاصة وأن مصر تنعم بالكثير من الدعائم التي تؤهلها إلى أن تصبح مركزاً دولياً لتجارة الترانزيت، حيث الموقع الاستراتيجي بقلب العالم، فضلاً عن وجود شبكة الطرق التي تربطها بالدول المجاورة.

الرسالة الثانية

في ضوء التجارب الدولية، ولكي تصبح مصر مركزاً عالمياً لتجارة الترانزيت، لابد من استغلال الموقع الجغرافي والملاحي للدولة لتحقيق مكانة عالمية في تجارة الترانزيت، فضلاً عن تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتوفير بيئة تجارية مفتوحة بالإضافة إلى خلق مناخ تشريعي ملائم.

الرسالة الثالثة

يمكن اعتبار تطوير المناطق اللوجستية عاملاً مهماً في تعزيز تجارة الترانزيت، وذلك نتيجة لتطوير البنية التحتية للمناطق اللوجستية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، فضلاً عن زيادة الكفاءة والإنتاجية بالإضافة إلى تحسين الاقتصاد المحلي.

الرسالة الرابعة

هناك بعض العقبات والاختناقات التي تحول دون نمو تجارة الترانزيت بمصر، والتي تكمن في أن البنية التحتية اللوجستية غير كافية وغير متطورة بما يكفي لتلبية احتياجات تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى تعقيد بعض الإجراءات الإدارية والجمركية، فضلاً عن البيروقراطية وتضارب الاختصاصات بين الجهات، بالإضافة إلى مواجهة سوق تجارة الترانزيت في مصر لمنافسة شديدة في سوق تجارة الترانزيت في المنطقة.

الرسالة الخامسة

هناك متطلبات أساسية يجب تحقيقها لتتحول مصر إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت مثل التخطيط الإقليمي بجانب ترشيد البنية التحتية، فضلاً عن رفع جودة عمليات النقل وتوافر الأنشطة والخدمات المطلوبة بالمركز اللوجستي.

الرسالة السادسة

لتطوير المناطق اللوجستية وتعزيز دورها لزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، لابد من تحسين البنية التحتية اللوجستية والخدمات اللوجستية، فضلًا عن تطوير ورفع أداء الكفاءات اللوجستية، وتشجيع الاستثمار في مجال الترانزيت وتعزيز التعاون الدولي.