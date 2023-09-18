«الصحفيين»: 419 عضوا تقدموا لحجز وحدات مدينتي.. والقرعة العلنية يوم الخميس

أعلنت نقابة الصحفيين، أنّ 419 صحفيا تقدّموا لحجز وحدات مدينتي، وحددت الخميس المقبل في تمام الثانية ظهرا موعدا للقرعة العلنية، في الدور الرابع بالنقابة.

مشروعات الإسكان

وذكرت نقابة الصحفيين في بيان عنها، أنّ القرعة تُجرى على مسلسل الوحدات الـ50، ويكون كل مسلسل بصورة مستقلة بعد استبعاد المستفيدين من مشروعات الإسكان من قبل، ويتم اختيار فائز واحد لكل مسلسل وحدة و2 احتياطي.

وأوشحت أنّه يتم سداد مقدم حجز الوحدة 25 + مجلس أمناء + 0.5 مصروفات إدارية، في الفترة من الأحد 24 سبتمبر 2023، حتى الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في حساب النقابة بالمصرف المتحد، بموجب إذن دفع يحصل عليه الزميل الفائز من مجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول.

وحدات سكنية لصالح النقابة

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة أنّها تلقت موافقة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص 576 وحدة سكنية لصالح النقابة بمدن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة و6 أكتوبر الجديدة، موضحة أنّه سيتم تحديد الأسعار لاحقا.