نقيب الصحفيين: قرارات الرئيس تخفف أعباء الأزمة الاقتصادية على المواطنين

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، تفاصيل توجيه الرئيس السيسي بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

تعيين الصحفيين المؤقتين في المؤسسات القومية

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه يتمنى التطبيق الحرفي للقرار حتى يشمل جميع الصحفيين المقيدين في نقابة الصحفيين بما فيهم المعاشات.

وأكد نقيب الصحفيين، أن هناك مطالب أخرى للنقابة منها حسم ملف المؤقتين في الصحف القومية، والحبس في قضايا النشر.

زيادة بدل الصحفيين 2023

ولفت إلى أن هناك مؤقتين في الصحف القومية ينتظرون التعيين، بعدما تجاوز بعضهم 10 سنوات عمل دون تعيين، مشددا على أنه يجب إعادة الاعتبار للصحافة القومية.

وأوضح أن البدل يشكل جزءا كبيرا جدا من دخل الصحفيين وربما بعضهم يعتمد عليه فقط، لافتا إلى أنه يتمنى للصحافة أن تستعيد مكانتها عند المصريين.

وشدد على أنه يجب تثمين هذه القرارات والتي تأتي للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية على المواطنين، موضحا أنها جاءت في إطار الاستجابة لبعض مطالب الصحفيين في الحوار الوطني.