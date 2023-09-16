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سليم سحاب يعلن مفاجأة لأطفال مصر في حفل «الصحفيين» غدا

كتب:

سهيلة هاني
11:00 م | السبت 16 سبتمبر 2023
مسرح نقابة الصحفيين

مسرح نقابة الصحفيين

كشف المايسترو الكبير سليم سحاب، عن إعلانه مفاجأة لأطفال الصحفيين وكل أطفال مصر غدا، عقب انتهاء الاحتفالية التي تنظمها نقابة الصحفيين، بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش.

ومن المقرر أن يلتقي «سحاب» مع الزملاء الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، في مؤتمر صحفي بالقاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) بعد انتهاء الحفل.

وتقيم الاحتفالية اللجنة الثقافية والفنية، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان «مئوية فنان الشعب»، وتقام على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة من مساء غد الأحد، تحت رعاية وزارة التضامن.

نقابة الصحفيين

ويقود المايسترو الكبير سليم سحاب خلال الاحتفالية كورال أبناء مصر، ويقدم مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش.

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