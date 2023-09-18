فيضانات فرنسا تجبر السلطات على رفع حالة التأهب إلى اللون البرتقالي

يبدو أن موسم الأعاصير لهذا العام سيكون تأثيرة سيء لمعظم الدول، ومن بينها فرنسا التي رفعت حالة التأهب في 11 أقليما إلى اللون البرتقالي، إذ يتوقع أن تتعرض بعض الأقاليم إلى فيضانات مطرية، مع هبوب عواصف قوية على الريفييرا الفرنسية، متسببة في فيضانات فرنسا.

فيضانات فرنسا

وذكر المرصد الفرنسي كيراونوس للعواصف والأعاصير، أنّ بعض الأقاليم شهدت أمس أسوء عاصفة في تارخ فرنسا منذ عام 2009، بالقرب من بلدة إرني في مايين، وألحقت أضرارا بعدد من المباني دون التسبب في وقوع إصابات، وتم نقل شخص واحد إلى المستشفى في حالة صدمة بسبب حالة الطقس.

Le 17 septembre devient la journée la plus fortement orageuse de septembre depuis le début de nos relevés en 2009.

L'indicateur de sévérité orageuse (couplage intensité/étendue) ressort > 25, ce qui n'était jamais arrivé en septembre. Ancien record 24,94 le 16/9/2015. #orages pic.twitter.com/sV7bTe5Fuv — Keraunos (@KeraunosObs) September 18, 2023

فيما قال المرصد، إنّ العواصف الممطرة التي أدت إلى فيضانات فرنسا، أثرت على مدينة أوفيرني- رون- ألب أثناء الليل، ووصلت كمية الأمطار نحو 45 ملم من بين الساعة 5 و6 صباحًا هذا الصباح في سان سورلين أون فالوار «دروم» أو 45 ملم بين الساعة 4 و5 صباحًا من أصل 61 ملم التي سقطت الليلة الماضية في تشيلارد «أرديش».

وسجلت بلدة بوربير «إيزير» هطول أمطار تراكمية بلغ 51 ملم بين الساعة 5 و6 صباحًا من أصل 53 ملم سقطت خلال الليل.

Quasiment la totalité des arbres sont hachés au centre ville de Pau comme ici autour de la Foire des expositions qui a dû être évacué @ExtremeMeteo @KeraunosObs @MeteoExpress @meteo60 #pau #VigilanceOrange #orage pic.twitter.com/tvnX7L4KAY — Alexis Berthelot (@AlexisBerthelo9) September 18, 2023

الطقس غير المستقر في فرنسا

وبصرف النظر عن جنوب شرق فرنسا، الذي يتأثر بأمطار غزيرة أحيانًا، ستكون بداية صباح اليوم هادئة نسبيًا في بقية أنحاء البلاد، مع هطول أمطار تقتصر في البداية على سواحل القنال الإنجليزي والمحيط الأطلسي، وسماء غائمة جزئيًا على الشمال، وأكثر إشراقًا في الجنوب الغربي.

Peu de doutes désormais que septembre 2023 termine comme le mois de septembre le + chaud jamais enregistré en France.

Après une pause fraîche de 48h en fin de semaine, retour probable d'un gros anticyclone dès dimanche, avec températures hors norme pour une fin septembre. pic.twitter.com/PWMFVyHBi4 — Keraunos (@KeraunosObs) September 18, 2023

ويتوقع المرصد أنه في فترة ما بعد الظهر، ستبدأ حالة عدم الاستقرار مرة أخرى، وتتزايد الأمطار، التي تتخللها فترات مشمسة، وتعبر معظم المناطق من الغرب إلى الشرق، ورغم أنها أقل حدة من يوم الأحد، إلا أن خطوط العاصفة قد تكون مصحوبة بتساقط حبات البرد والهبات، خاصة من الوسط إلى الجهة الشمالية الشرقية.

كما حذر من هبوب المزيد من العواصف المعزولة في لانغدوك روسيون وفي المناطق الداخلية من PACA.