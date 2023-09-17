إدراج سلسلة جبلية بركانية في فرنسا ضمن مواقع التراث العالمي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، أن جبل بوليه وقمم شمال المارتينيك، أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، أُدرجت، السبت، في لائحة التراث العالمي، بقرار اتخذته لجنة التراث العالمي خلال اجتماعات دورتها الـ45 في الرياض.

وتبلغ مساحة جبل بوليه والقمم الشمالية -سلسلة جبلية بركانية- 13980 هكتارًا، أي 12% من مساحة جزيرة المارتينيك الواقعة ضمن أرخبيل جزر الأنتيل في البحر الكاريبي، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

ويشكّل اعتماد المارتينيك ضمن اللائحة ثالث لقب لها من اليونسكو خلال عامين، بعدما سبق أن صُنّفت محمية للمحيط الحيوي، وأُدرجت ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية عن حُسن حفاظها على زورق المارتينيك التقليدي.

ورأى رئيس المجلس التنفيذي للمارتينيك سيرج ليتشيمي، أن هذه اللحظة «تاريخية» للجزيرة ولمنطقة البحر الكاريبي والعالم بأسره، معتبرًا أن هذا الإدراج على قائمة التراث العالمي «أداة قوية وقيّمة للحفاظ» على هذه الجبال و«تعبير عن هوية بيئية».