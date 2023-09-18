هل يحق لمستأجري الشقق السكنية في القانون القديم تغيير النشاط؟.. قانوني يجيب

لا يزال قانون الإيجار القديم وتعديلاته المرتقبة حديث الساعة بين المواطنين، كونه البند القانوني الذي ينظم العلاقة بين مستأجري العقارات والوحدة السكنية المؤجرة بعقود إيجار قديمة وبين ملاكها، ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر.

ومن بين المحاور التي أثير حولها الجدل مدى البعد القانوني في أحقية المستأجر تغيير نشاط العين المؤجرة بغرض الاستغلال السكني.

وتسرد «الوطن» خلال التقرير الآتي الموقف القانوني من أحقية المستأجر في تغيير نشاط العين المستغلة للنشاط السكني وفقا للقانون، إذ قال علي محمود الشطوري، المحامي، إن قانون الإيجار القديم حفظ حقوق كل من المالك والمستأجر دون أن يطغى أي منهما على الآخر.

إلغاء عقد الإيجار القديم

وأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن» أنه بخصوص البعد القانوني في أحقية المستأجر في تغيير نشاط العين المستغلة للنشاط السكني لنشاط تجاري أو محاولة تغيير الملامح الهندسية للعين يعتبر العقد لاغيا، وتعود أحقية تأجير العين للمالك من جديد، وذلك بعد اتباعه الطرق القانونية اللازمة لطرد المستأجر.