«البحوث الزراعية» يناقش أمراض المحاصيل السكرية والذرة والفول السوداني

افتتح مركز البحوث الزراعية، ممثلاً في معهد بحوث أمراض النباتات فعاليات الدورة التدريبية القطرية عن أهم الأمراض التي تصيب محصول الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية تحت الظروف المناخية المصرية وطرق المقاومة، والتي تنفذها المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأضاف مركز البحوث الزراعية، في بيان له، أنَّ ذلك يأتي في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب من خلال المكتب الإقليمي الأوسط العربي بالتعاون مع معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، لـ40 مشاركاً من كوادر الباحثين القطري بالدول العربية.

تعريف المشاركين بأهم الأمراض التي تصيب محصول الذرة

وقال الدكتور محمود قمحاوي، مدير معهد أمراض النباتات إنَّ الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بأهم الامراض التي تصيب محصول الذرة والتي تقلل من كمية الإنتاج والجودة والتركيز علي أهم الطرق لمكافحة هذه الأمراض بطرق آمنة وكفاءة عالية والاتجاهات الحديثة لمقاومة أمراض الذرة الشامية والاستراتيجيات العامة لمكافحتها.

تناولت الدورة كذلك أهم أمراض محصول بنجر السكر في مصر والطرق المثلي للمكافحة وكذلك محصول الذرة الرفيعة وأهم الأمراض التي تصيبها والمكافحة المتكاملة لها وكذلك تم إلقاء الضوء علي أهم امراض محصول عباد الشمس في مصر وطرق مكافحته.

تناولت الدورة محصول السمسم ودوره في انتاج الزيت

كما تناولت الدورة محصول السمسم ودوره في انتاج الزيت وطرق المكافحة المتكاملة وكذلك أهتمت الدورة بموضوع هام علي الساحة العالمية الآن وهو تأثير التغيرات المناخية على أمراض النبات وخاصة محصول الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية وكذلك تناولت الدورة أهم أمراض قصب السكر وطرق المكافحة المتكاملة وأهم أمراض الفول السوداني وطرق المكافحة المتكاملة.