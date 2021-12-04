زراعة البحيرة تنظم ندوة حول «طرق دعم ومساندة مزارعي المحاصيل السكرية»

أقيمت ندوة إرشادية بمركز دمنهور، اليوم السبت، بحضور عدد كبير من المزارعين للمحاصيل السكرية لاسيما محصول بنجر السكر وبعض المرشدين الزراعيين.

وخلال الندوة تمت مناقشة دور مجلس المحاصيل السكرية، في دعم المزارعين للنهوض بالمحصول وكيفية التواصل مع الشركات ودعم المعاملات الزراعية، من حرث الأرض والتسوية بالليزر والزراعة بالبلنتر، وذلك للوصول لأعلى إنتاجية اقتصادية مجزية للمزارع.

العمليات الزراعية

وتناولت الندوة شرح العمليات الزراعية للمزارعين وتطبيقها على الطبيعة بالطرق المثلى، وكذلك أهمية عملية التسميد وعدم الإسراف في التسميد حتى لا تمثل عبئًا في زيادة المصاريف.

أهم الآفات الحشرية التي تضر المحاصيل

ودار الحديث خلال الندوة حول أهم الآفات الحشرية التى تصيب المحصول، وكيفية مقاوماتها وأهم المبيدات الموصى بها من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كما تم المرور على بعض الزراعات وتلاحظ أن النباتات بحالة جيدة والكثافة النباتية مطمئنه ولا توجد أية إصابات بالمحصول.

جاءت الندوة تحت رعاية المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بناءً على تعليمات المهندس بدر محمد بدر، مدير عام الزراعة، والدكتور ناجح عبد المنعم مدير الشؤون الزراعية، وبحضور الدكتور العربي سالم رمضان، مدير معهد البحوث بالإسكندرية، والدكتور مهندس محمد السيد نوار، مدير الإدارة الزراعية بدمنهور.

وحضر المهندس عبدالغنى السيد عمرو، رئيس قسم المحاصيل السكرية، والمهندس زكريا عبدالمنعم عبدالسلام، مسؤول المحاصيل السكرية بدمنهور، والمهندس شعبان إبراهيم سعد، مدير جمعية المنشية الإبراهيمية، وعدد كبير من المزارعين للمحصول وبعض المرشدين الزراعيين.