«المحاصيل السكرية»: إنتاجية الفدان من القصب بنظام الشتلات لن تقل عن 60 طنا

كشف المهندس أيمن كمال مدير عام إدارة المحاصيل السكرية بمحافظة قنا، تفاصيل حصاد أول حقل إرشادي لمحصول قصب السكر في المحافظة، موضحًا أنّهم اختاروا هذا الأسلوب في الزراعة؛ للحصول على نتائج أفضل، كي يشعر المزارع بأنّ هناك نتائج طيبة للتغيير، حيث زرعوا 5 فدادين، بنظام الزراعة بالشتل، لن تقل إنتاجية الفدان عن 60 طنا.

8 آلاف شتلة في الفدان

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «استخدمنا نحو 8 آلاف شتلة في الفدان، وعملنا على متابعة الحقل بشكل جيد جدًا من خلال مديرية الزراعة ومهندسي المديرية، نفذنا الحقل جيدا، وبدأنا في الري والتسميد والعمليات الزراعية».

الحصاد بدأ منذ يومين

وتابع مدير عام إدارة المحاصيل السكرية في محافظة قنا: «بدأنا الحصاد منذ يومين، وحصلنا على نتائج طيبة جدا، والنتائج الأولية هي أن الفدان منحنا نحو 55 طن كمتوسط، وهناك تقدير نهائي سنعرفه في شهر مايو، والنتائج ستكون مرضية، ولن تقل إنتاجية الفدان عن 60 طنا».

وأشار المهندس أيمن كمال مدير عام إدارة المحاصيل السكرية بمحافظة قنا، إلى أنّ الشتلات مميزة للغاية ونتج عنها نسبة تفريع عالية: «المزارع كان متخوفا في البداية، لكنه تأكد من أن الإنتاجية ستكون أعلى».