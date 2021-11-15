أعرق المعاهد البحثية في مصر «المحاصيل السكرية»: أنشئ عام 1913

تعتبر المحاصيل السكرية وهي قصب وبنجر السكر، من المحاصيل الزراعية التصنيعية الاستراتيجية الهامة، وتأتي أهميتها في المرتبة الثانية بعد محصول القمح، وتنتشر زراعة محصول قصب السكر في نطاق 8 مصانع، لذلك أولت الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بها، وفي عام 1913 بدأ معهد بحوث المحاصيل السكرية فى العمل كقسم للقصب، فيما كان يسمى بمصلحة الزراعة، حينها، وفى عام 1971 أصبح قسماً للمحاصيل السكرية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، وفي عام 1983 أصبح معهد بحوث المحاصيل السكرية، أحد المعاهد البحثية ضمن معاهد مركز البحوث الزراعية البالغ عددها 17 معهدا، ونتعرف في التقرير التالي على معهد المحاصيل السكرية أعرق معهد بحثي في مصر.

أقسام معهد بحوث المحاصيل السكرية

يضم معهد بحوث المحاصيل السكرية، 6 أقسام بحثية مقرها الجيزة، وهي قسم بحوث التربية والوراثة، والمعاملات الزراعية، وبحوث الفسيولوجى والكيمياء، وبحوث وقاية النبات «الأمراض والحشرات» وبحوث المحافظة على الأصناف، وتكنولوجيا السكر، كما يتبع معهد بحوث المحاصيل السكرية، المحطات والأقسام البحثية المنتشرة في نطاق زراعات قصب وبنجر السكر، والبالغ عددها (12) قسما ومحطة بحثية، وهي قصب وبنجر الجيزة بمحافظة الجيزة، وتربية قصب الصبحية بالإسكندرية، وبنجر سخا وكفر الشيخ، وبنجر بلقاس الدقهلية، وبنجر السرو ودمياط، وبنجر كفر الحمام الدقهلية، وبنجر الفيوم، وبنجر القصاصين بالإسماعيلية، وبنجر وقصب ملوى بالمنيا، وقصب شندويل بسوهاج، وقصب المطاعنة بقنا، وقصب كوم امبو بأسوان.

أهداف معهد المحاصيل السكرية

1- تحقيق الزيادة الرأسية والأفقية في إنتاج المحاصيل السكرية والسكر من خلال البرامج البحثية الخمسة متمثلة في برنامج قصب السكر وبنجر السكر والذرة السكرية والمحليات والإرشاد والتدريب.

2- تنفيذ برامج تربية وإنتاج أصناف قصب السكر عالية الإنتاجية مقاومة لأهم الأمراض والحشرات والظروف البيئية غير المواتية وإكثارها من خلال التعاون مع بحوث شركة السكر والصناعات التكاملية.

3- إدخال تقنيات تكنولوجية متطورة في مجال زراعة وإنتاج المحاصيل السكرية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والوفاء باحتياجات صناعة السكر من المادة الخام في إطار التنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة.

4- تقييم أصناف بنجر السكر المستوردة من الخارج والتوصية بزراعة أفضلها من حيث الانتاجية والجودة ومدي مقاومتها للآفات تحت الظروف البيئية المصرية.

5- وضع وتنفيذ البرامج والخطط البحثية والإرشادية والتدريبية على مبدأ العمل بفرق علمية متكاملة التخصصات في مجال إنتاج المحاصيل السكرية.

6- توفير فيض مستمر من التقنيات المناسبة (البحوث والدراسات) لإنتاج المحاصيل السكرية بما يحقق زيادة كفاءة الإنتاج لوحدة الموارد الطبيعية وخفض التكاليف مدخلات العمليات الزراعية.

7- إيجاد الحلول المناسبة لمعوقات تنمية إنتاج المحاصيل السكرية في ظل الظروف العالمية المتغيرة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحاصيل السكرية.

8- توجيه اهتمام خاص للتكنولوجيات الحيوية الحديثة والاستفادة المثلي من المخلفات الزراعية للمحاصيل السكرية.

9- تعزيز التعاون المحلي والدولي للاستفادة من انجازات البحوث في التطبيق وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالكادر البحثي والتطبيقي.

10-التنسيق والتعاون التام فى مجال البحوث مع العديد من المعاهد والجامعات ومحطات البحوث ومختلف الهيئات البحثية القومية والدولية لتبادل المعلومات ونتائج البحوث.

11- يقوم المعهد بتزويد المزارعين بأحدث نتائج البحوث والتكنولوجيات الجديدة فى مجال المحاصيل السكرية بالتعاون التام مع الادارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة.

12- يعتبر المعهد بيت خبرة لإعداد دراسات الجدوى لمشروعات المحاصيل السكرية.