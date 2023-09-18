جامعة حلوان: 9 شركات ناشئة تحصل على تمويل 2 مليون و700 ألف جنيه

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، استعداد الجامعة لتقديم كافة سبل الدعم للشركات المحتضنة حتى يتم إشهارها، مع التوجيه بأهمية دراسة احتياجات الجامعة وتلبيتها لتساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية بالسوق المصري.

جاء ذلك خلال احتفالية لتسليم عقود احتضان الشركات الناشئة الفائزة في دورة الاحتضان الأولى لمبادرة انطلاق الممولة تمويلا كاملا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها

وذكر بيان صادر عن الجامعة أن مبادرة انطلاق تهدف إلى استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من رواد الأعمال والمبتكرين من الباحثين وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى تبني الجامعة مشروعين هما «حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية»، Biocluster برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان و مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة، و«حاضنة جامعة حلوان للأثاث المصري HUTI-EF برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتورة مها الحلبي الأستاذ ورئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث الأسبق.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الحاضنات التكنولوجية تعتبر أحد الأذرع التنفيذية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، إذ تعمل على تحويل مخرجات البحوث التطبيقية من نماذج أولية إلى منتجات نهائية يتم تطويرها وتسويقها عن طريق الشركات الناشئة المحتضنة بجامعة حلوان مما يساهم في خلق وظائف وتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق استراتيجية مصر 2030.

مراحل التقدم إلى الحاضنات وتنظيم معسكر الإعداد للشركات الناشئة

وقدم الدكتور إيهاب مدير الحاضنات التكنولوجية، عرضا لمراحل التقدم إلى الحاضنات وتنظيم معسكر الإعداد للشركات الناشئة مرورا بعملية التحكيم ووصولا إلى إعلان النتائج و توقيع عقود الاحتضان، موضحًا أنه تم تسليم خمس عقود لرواد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية والأجهزة المعملية، وتكنولوجيا الغذاء وهي: «Bio-design لتصنيع الأجهزة المعملية ، BTX لإنتاج الكواشف التشخيصية، Clayotech لإنتاج طفلة تبيض الزيوت، iSILICO منصة خدمات المعلوماتية الحيوية و تصميم الدواء، Green Bike لتصنيع خلايا الهيدروجين الأخضر».

وجرى تسليم أربعة عقود للشركات الناشئة الفائزة بحاضنة الأثاث المصري بحضور فريق عمل حاضنة الأثاث الدكتورة رانية مسعد، الدكتورة دعاء عبد الرحمن، الدكتور أشرف حسين، الدكتورة سعاد عبد الحليم حيث قدمت حاضنة الأثاث أفكار لمنتجات مبتكرة من الأثاث ومكملات التصميم الداخلي المستمدة من تصميمات الحضارات والبيئات المصرية الثرية والمتنوعة زمانا ومكانا وهذه الشركات هي :Clear design studio- Folks Games – Ana wenta Designs – Puzzle bond

وقدمت الفرق الفائزة الشكر إلى أكاديمية البحث العلمي لرفع التمويل المقدم لكل شركة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه؛ مما يعطي الفرصة لتطوير المنتجات بشكل أفضل كما تم الإعلان عن إطلاق دورة الاحتضان الثانية لكل من حاضنة الأثاث المصري الهوية وحاضنة أعمال Biocluster للبرامج التالية:

أولا برنامج ما قبل الاحتضان: وهو تحويل الأفكار العلمية إلى نماذج أولية بدعم يصل إلى 20 ألف جنيه ويستهدف طلاب مشروعات التخرج و الباحثين بالدراسات العليا، ثانيا برنامج الاحتضان: لتحويل النماذج الأولية إلى منتجات نهائية و تكوين شركات ناشئة بدعم يصل إلى 300 ألف جنيه.