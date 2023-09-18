جامعة حلوان تعلن استمرار فتح باب التقديم للالتحاق بالمدن الجامعية

أكّد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، جاهزية المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب وذلك في إطار التحضيرات المكثفة لاستقبال العام الجامعي 2023-2024.

وأعلن رئيس جامعة حلوان عن استعدادات مكثفة تجريها المدينة الجامعية لضمان توفير بيئة جامعية مثالية للطلاب الجدد، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات داخل المدينة الجامعية، لضمان راحة وسلامة الطلاب، لخلق بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة للطلاب.

وأكّدت جامعة حلوان، في بيان صادر اليوم، استمرار فتح التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين الذين تمّ قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي إلي يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر، من خلال الرابط التالي http://hostel.helwan.edu.eg/studentApplications.

فتح التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين

كما أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنَّه تمّ فتح باب التقديم للطلاب المستجدين بعد نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة، مؤكّدًا حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كل سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية خلال فترة دراستهم.

وأفادت إدارة المدن الجامعية تحت إشراف خالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، أنَّ الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية هي: ملف به صورتين ضوئيتين من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، وصورتان من شهادة ميلاد الطالب، ونسختان من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعي للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، و12 صورة شخصية للطالب، وصورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.