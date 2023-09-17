جامعة حلوان تنجح في تحرير أمية أكثر من 15 ألف مواطن 

شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في احتفالية الهيئة العامة لتعليم الكبار باليوم العالمي لمحو الأمية 2023 تحت شعار «تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السلمية».

كما شارك الدكتور أحمد عبد الرشيد أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية والمنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية، ممثلا للجامعة في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور محمد يحى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والتي أُقيمت بديوان عام الهيئة بالنزهة الجديدة بمحافظة القاهرة ، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية.

توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين

وأكد رئيس قسم المناهج، أن قضية محو الأمية تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية، في إطار ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووفقا لما تضمنته استراتيجية بناء الإنسان ومبادرة تنمية الأسرة المصرية فى توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

أشار «الرشيد »، إلى دعم قيادات جامعة حلوان للمشروع القومي لمحو الأمية والذي يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وأفاد أن الجامعة حققت العديد من الإنجازات المتقدمة والمتميزة في هذه المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية في الجمهورية الجديدة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، بجانب ضرورة محو أمية ثلاثة مواطنين على الأقل كشرط للحصول على شهادة التخرج للطلاب.

تحرير آلاف المواطنين من الأمية

وفي ذات السياق، نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2023، في تحرير آلاف المواطنين من الأمية في معظم محافظات وقرى ومدن جمهورية مصر العربية، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين المتحررين من الأمية بالتعاون مع إدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار على مدار عدة دورات امتحانية متتالية إلى 15 ألفًا و952 مواطنًا ومواطنة تم تحريرهم من الأمية.