رئيس جامعة حلوان: الإدارة الطبية مستعدة لاستقبال الطلاب الجدد

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، استعداد الإدارة الطبية لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، وشدد على ضرورة توفير وسائل الراحة لهم في أثناء الكشف، وتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، ونوه إلى أهمية الالتزام بجميع إجراءات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

شهدت جامعة حلوان اليوم، توافد الطلاب المستجدين، بالتزامن مع انطلاق أعمال توقيع الكشف الطبي للعام الدراسي 2023-2024، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجي.

وأعلنت الجامعة، فتح التسجيل للكشف الطبي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التالي: http://mede.helwan.edu.eg

و يقوم من خلاله الطالب بملء استبيان يتضمن اسئله خاصه بالمخدرات والتدخين، وبعد استيفاء الاستبيان ودفع قيمة الكشف الطبي يتم تحديد موعد للطالب للحضور الإدارة الطبية، وبعد ذلك تظهر نتيجه الكشف على الموقع، وبعد ذلك يمكنه التوجه للكلية لاستكمال إجراءات الالتحاق، ويتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب بمقر الإدارة العامة للشؤون الطبية في مبنى 3 بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي.

ويشمل الكشف الطبي تخصصات «الباطنة، الجلدية، الرمد، الأسنان، وكذلك الكشف عن الإعاقات الذهنية والبدنية»، لتحويلها إلى لجنة طبية مختصة بهذه الحالات.

جدول الكشف

وقد أعلنت الإدارة الطبية، أنّ أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس للطالبات، ويومي الاثنين، الأربعاء للطلاب، ولن يُسمح بقبول طالب في غير موعده المحدد، وفي حالة تخلف الطالب عن الموعد، يحجز موعدا جديدا من خلال الموقع.

وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي، إحضار استماره مطبوعة من الموقع الإلكتروني، بها كود الطالب حتي يتسنى التأكد من شخصه من خلال بياناته التي تظهر على الشاشة أمام الطبيب، وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.