أسعار الدواجن اليوم السبت 16-9-2023 في الأسواق والمحلات

تشهد أسعار الدواجن اليوم السبت 16-9-2023 في الأسواق والمجلات استقراراً ملحوظاً بعد أن تراجعت أمس الجمعة في الأسواق المصرية بسبب استمرار انخفاض أسعار الأعلاف وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وتتراوح أسعار الدواجن اليوم السبت 16-9-2023 في الأسواق والمجلات ما بين 65 و66 جنيهًا في المزرعة وتصل للمستهلك ما بين 70 و72 جنيهًا وذلك بالنسبة للدجاج الأبيض كما يسجل سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 95 جنيهًا والتنفيذ الفعلي ما بين 15 و120 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم السبت 16-9-2023

كما يبلغ سعر الفراخ الأمهات أرض مزرعة 55 جنيهًا يتراوح سعرها في محلات بيع الطيور الحية ما بين 62 و63 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الدجاج الساسو اليوم في المزرعة يتراوح ما بين 92 و93 جنيهًا وتصل للمستهلك ما بين 107 و110 جنيهات.

وعن سعر كيلو البانية اليوم السبت في الأسواق المصرية يتراوح ما بين 160 و170 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كيلو الشيش طاووق ما بين 155 و180 جنيهًا أما سعر الأوراك يبلغ 75 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم السبت في الأسواق تتراوح ما بين 19.5 و19.7 جنيه بالنسبة للكتكوت الأبيض فيما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 9.5 و10.25 جنيه، فيما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 14.5 و15.5 جنيه والكتكوت الهجين ما بين 12 و13 جنيهًا.