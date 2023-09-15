أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15-9-2023 في المحلات.. انخفاض ملحوظ

تباينت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15-9-2023 في السوق المحلية وبورصة الفراخ، حيث تراجعت بشكل طفيف نظرا لتراجع أسعار الأعلاف، مع زيادة المعروض وكذا انخفاض الطلب على الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15-9-2023 بمختلف أنواعها في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 65 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و73 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم 112 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 118 و122 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بـ94 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بين 97 و100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

فيما تراوحت أسعار كيلو البانيه ما بين 150 و180 جنيهًا، أما وعن سعر الشيش طاووق فتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.

أﺳﻌﺎر البط اﻟﯾوم

وسجلت أسعار البط اليوم استقراراً في الأسعار، وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي 90 جنيها، وسجل كيلو البط الفرنساوي 55 جنيها للكيلو، والبط البلدي بـ100 جنيه للكيلو.