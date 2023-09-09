أسعار الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك.. كيلو البط بـ 55 جنيها

تباينت أسعار الدواجن اليوم السبت 9-9-2023 في السوق المحلية، وفي بورصة الفراخ متأثرة بتراجع أسعار الأعلاف خلال الفترة الجارية وزيادة المعروض وانخفاض الطلب على الفراخ.

أسعار الدواجن اليوم

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم بمختلف أنواعها، في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 59 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 67 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم 112 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 116 و120 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بـ91 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بين 95 و100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.

أﺳﻌﺎر البط اﻟﯾوم

وسجلت أسعار البط اليوم استقراراً في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو البط المسكوفي 90 جنيها، وسجل البط الفرنساوي 55 جنيها للكيلو، والبط البلدي بـ 100 جنيه للكيلو.

أسعار البيض

واستقرت أسعار البيض في الأسواق بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية دون تحركات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، حيث سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 116 جنيها، تباع للمستهلك بسعر يبدأ من 120 وحتى 127 جنيها للكرتونة.

أما البيض الأحمر فسجل سعره في بورصة البيض 119 جنيها، ليباع في المحلات بـ125 و128 جنيها للكرتونة، أما البيض البلدي فسجل 130 جنيها للطبق.